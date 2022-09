L'Apple Watch Ultra est difficile à démonter sans faire de gros dégâts

Apple Watch Ultra : un démontage compliqué

La présence de vis apparentes pour la première fois au dos de l'Apple Watch Ultra comme nous avions déjà pu le voir récemment. Ainsi, les techniciens chevronnés d'iIFxit n'ont pas réussi à ouvrir la montre sans briser le joint permettant d'assurer l'étanchéité à 100 mètres de l'Ultra. Passer par l'écran est nécessaire pour accéder au Taptic Engine et à la batterie, mais ce n'est pas une mince affaire sans les outils dédiés de Cupertino, et l'opération s'est également soldée par le bris de la dalle OLED.Le démontage a toutefois permis de dévoiler la plus grosse batterie embarquée au sein d'un Apple Watch (et de confirmer une capacité de 542 mAh/2,1 Wh, soit 76% plus important que la batterie de 308 mAh de l'Apple Watch Series 8 en 45 millimètres), ainsi que des haut-parleurs plus imposants., sauf évidemment à passer par un Apple Store ou les réparateurs officiels disposant des outils dédiés nécessaires à un démontage/remontage en bonne et due forme.