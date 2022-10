Qui a des soucis de micro sur l'Apple Watch Series 8 et Ultra ?

Siri et les appels impactés

Et si on trouvait 5 raisons d'acheter l'Apple Watch Series 8 ?

Comme le relèvenécessitant de parler à la montre. Pour l'heure, on ne sait pas si le bug et logiciel ou matériel, mais les deux montres utilisent à priori des micros différents (3 micros sur l'Ultra).pour les appels ni l'assistant d'Apple, mais n'hésitez pas à nous dire si c'est aussi votre cas (ou non) dans les commentaires. Il est aussi possible que le problème soitparticulier -personne ne nous a remonté un tel bug par exemple.Il, ne répondant à aucune sollicitation. C'est évidemment problématique, compte tenu des nombreuses fonctionnalités dépendant de ce petit accessoire. Mais évidemment, ce comportement n'est pas systématique et le micro fonctionne quand-même la plupart du temps., mais pour l'heure, aucune solution n'est proposé. Un mémo interne circule en Apple Store, et stipule qu'il ne s'agirait pas d'un souci matériel -ouf !