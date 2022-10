Apple Watch Ultra : il tond sa pelouse pour tester le GPS bi-fréquences !

Un GPS bi-fréquences. plus précis

pour la plupart des gens, une solution GPS traditionnelle avec seulement le GPS L1 fonctionne bien la plupart du temps. Mais il peut être délicat lorsque de grands bâtiments, des arbres ou des bâtiments denses bloquent des satellites. Le nouveau GPS L5 permet un traitement avancé du signal, réduisant de nombreuses erreurs et fournissant un signal plus cohérent dans des environnements comme les villes denses

Une montre dotées de fonctions Ultra

La sortie des nouveaux produits d'Apple se pare généralement de tests très poussés, certains plus détendus (en jetski par exemple) ou plus légers que les autres !Rappelons que l’(L1 et L5). Ce nouveau composant permet d’obtenir une plus grande précision pour suivre la distance parcourue, le rythme de sa marche et les itinéraires d'entraînement. En effet, selon AppleAinsi, même si la tonte de son jardin est un sport moins extrême que la randonnée en haute montagne ou la plongée sous-marine,. En effet, les deux tracés montrent des différences, et dévoilent parfaitement l’accroissement de la précision du signal de l’Ultra avec l'ajout de la fréquence L5, aux côtés de la L1.Pour rappel,Elle se distingue en effet des autres modèles avec un boitier inédit en titane de 49 millimètres et un bouton Action supplémentaire entièrement personnalisable.La montre arbore une couronne digitale un peu plus imposante, trois microphones, deux haut-parleurs, ce fameux GPS plus précis, une sirène de 86 dB (avec l'app Siren ), la 4G d'office et une autonomie en hausse atteignant désormais 36 heures (et même jusqu'à 60 heures via le mode économie d'énergie). Enfin, pour optimiser les conditions du soir, l'Apple Watch Ultra dispose d'un mode Nuit très spécial, avec une interface rouge et noir ! Cette dernière va complètement supprimer la lumière bleue et soulager la vision nocturne. Apple évoque même une notion de protection, ce qui peut être crucial dans certaines conditions.