1password 8 arrive sur l'Apple Watch (nouvelles fonctions et complications)

Une version sur iPhone à l'écoute des utilisateurs

C'est désormais au tour de l'Apple Watch de bénéficier d'une complication dédiée.Le plus grand apport de cette version est l'arrivée des, permettant ainsi de customiser encore plus sa montre et d'avoir accès plus rapidement à l'application. Ou encore de bénéficier de certaines informations sans avoir à l'ouvrir. Avec les complications, il sera possible d'avoir un code à deux facteurs -par exemple- qui sera visible sur le cadran de sa montre pommée.comme les notes multi-lignes et les icônes d'éléments personnalisées. Notons que Markdown est également pris en charge.(ce qui peut s'avérer vraiment très pratique au regard de certaines entrées et des caractères requis pour des raisons de sécurité).Pour rappel, la version mobile a tenu compte des retours des premiers utilisateurs et inclut un nouvel écran d'accueil très personnalisable. L'application s'appuie sur(le noyau multiplateforme de la version pour Mac) et propose des modifications importantes de l'interface. Il est en effet possible de: en affichant en surbrillance ses favoris, en réorganisant les sections, en visualisant les éléments récemment créés, en épinglant des champs spécifiques à partir d'une connexion ou encore en ajoutant des actions rapides. En outre, lafin de mieux tirer parti de la surface d'affichage plus importante des tablettes, avec prise en charge de Split View et Slide Over.De même, l'application reçoit le tableau de bord, qui a été conçu pour fournir. Il s'agit ici d'améliorer la protection des données et de mettre à jour rapidement les mots de passe trop faibles ou compromis.Un abonnement est proposé à 3,99 euros par mois ou 37,99 euros à l'année pour un accès illimité sur plusieurs plates-formes, y compris iOS, macOS, Windows, Android et autres.