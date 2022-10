Apple Watch : comment faire une pause dans Exercice

Activer la pause automatique sur son Apple Watch

Et à la main ? Faites une pause même dans l'eau

Dans le cadre de ses fonctions l'Apple Watch propose de s'entrainer mais son compteur peut présenter desLe problème des pauses et du suivi est de justementAU vu des circonstances, cela signifie que sa distance, son temps, sa vitesse ne sont pas toujours exacts (soit parce qu'on aura oublié de mettre en pause, soit -et c'est rageant- parce qu'on aura oublié de la relancer). Ainsi pour certaines activités, il est possible d'Pour activer la pause automatique de l'Apple Watch pour la course à pied et le vélo en plein air, il suffit d'ouvrir l'applicationsur votre Apple Watch (ou l'application Watch sur iPhone) > Balayer vers le bas de l'écran et choisir> BoutonIl suffit d'appuyer sur le bouton pour, puis de choisir entre course à pied ou vélo en plein air. La montre est plutôt sensible et s'active / désactive en 2 secondes à peu près.Alors que les applications de fitness tierces utilisent souvent le GPS pour activer la pause automatique, Apple utilise probablement, y compris l'accéléromètre intégré, pour mettre en pause automatiquement avec précision.Pour les autres types d'entraînement, ou si vous ne voulez pas utiliser la pause automatique, il est toujours possible de(et rapidement) ses séances d'entraînement en appuyant sur le bouton latéral et la Digital Crown en même temps. La manœuvre fonctionneEn revanche, c'est exactement la. Aussi, vous vous retrouverez avec de nombreuses captures (lune quand vous mettez en pause, l'autre quand vous reprenez, la dernière quand vous arrêtez etc).Cette fonctionnalité est activée par défaut, mais peut également êtreun peu en dessous de la pause automatique dansde votre montre.