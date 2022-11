Garmin Instinct Crossover : une smartwatch hybride à l'autonomie record !

Un écran numérique et des aiguilles analogiques luminescentes

conçue pour ceux qui apprécient les modèles analogiques classiques mais qui ne souhaitent pas faire de compromis sur les fonctionnalités essentielles d'une montre connectée

Grâce à la nouvelle technologie RevoDrive™ de Garmin, elle offre également un affichage analogique précis, que ce soit lors d’une activité ou dans des conditions environnementales difficiles. Si la montre subit un impact important au cours d'une aventure, le système RevoDrive assurera un re-calibrage automatique pour afficher l’heure atomique exacte

La même autonomie record que l'Instinct 2

autonomie illimitée

Même si Apple a quelque peu modifié la donne avec l'Apple Watch Ultra, le segment des smartwatchs sportives reste largement dominé par quelques grands noms.En février dernier, le fabriquant avait déjà sorti les Garmin Instinct 2 (45mm) et 2S (40mm) successeurs du modèle sorti en 2018. Aujourd'hui, elle pousse la gamme un peu plus loin avec cette version hybrideEn effet, contrairement à l'Instinct 2 dotée d'un écran entièrement numérique (plus classiques finalement pour ce genre de modèle),(certains pourraient ne pas du tout être sensibles à l'esthétique, et au prix). Par un mécanisme spécifique, ces dernières s’alignent afin d'accéder rapidement aux fonctions de santé et suivi d'activité.L’Instinct Crossover résiste à la chaleur, aux chocs et est conforme à la norme. Elle est également étanche à 10 ATM.La Solar est donc équipé d'un verre solaire lui offrant -d'après Garmin- une autonomie record ! Ainsi, l’Instinct Crossover Solar offre uneen mode analogique, jusqu’à 31 heures en mode GPS et 70 jours en mode montre connectée.Le modèle standard se veut plus modeste avec un peu moins d'un mois d'autonomie en mode montre connectée et jusqu’à 40 jours en mode GPS expédition. On reste tout de même sur des chiffres impressionnants. Pour rappel, l'Apple Watch Ultra dispose de 36 heures d'autonomie (60 heures en mode d'économie d'énergie, contre 18 et 36 heures pour la Series 8)... Acheter la Garmin Instinct 2 à 230,58€ au lieu de 349,99€ Acheter la Gamin Instinct 2 Solar à 375,00€ au lieu de 499,99€