Garmin dévoile sa nouvelle gamme MARQ (plus chère que l'Apple Watch Ultra)

de nouvelles perspectives, briser les frontières et atteindre un niveau de performance plus élevé que jamais

Des fonctions classique mais une autonomie de 16 jours en mode "montre connectée"

montre connectée

Une fonction Jet Lag pour récupérer les effets des décalages horaires

Jet lag

Une montre pour chaque activité

Nearest

Bien évidemment, Garmin ne manque pas de superlatifs (tout comme Apple) pour vanter les mérites de ses nouvelles montres, évoquant ainsiConçues en(pour un boîtier de 46 mm), ces nouvelles smartwatches sont plutôt. Leur nouvel écran tactile AMOLED de 1,2 pouce est protégé par un verre bombé en cristal de saphir résistant aux chocs et rayures. Mais c'est surtout du côté de l’autonomie que les dernières Garmin affichent la différenceDu côté de la santé et du bien-être, on retrouve des, comme le suivi de la fréquence cardiaque, celui de la respiration et du niveau de stress, des informations avancées sur le sommeil, le niveau d’énergie du corps (!). On remarque l'arrivée de la prise en charge du multi-GNSS, du GPS multi-bandes L1 + L5 (comme le GPS bi-fréquence d'Apple) et de la technologie. Tout ceci permet de garantir une meilleure précision de positionnement dans n’importe quel environnement tout en optimisant l’autonomie de la batterie.On noteraqui aide les voyageurs et les athlètes, en déplacement à l’étranger, à minimiser les effets du décalage horaire sur leur niveau de forme. Ainsi, la montre va analyser l’historique des données de sommeil et d'autres mesures pour proposer des conseils afin de mieux s’adapter au nouveau fuseau horaire.Du côté des, on pourra retrouver le même soin de conception, avec une finition dédiée pour chaque activité, avec des versions en titane, en cuir hybride, en nylon tissé façon Jacquard et en silicone. Chacune des cinq déclinaisons a sa petite particularité afin de s'adapter au mieux aux différentes activités à laquelle elle se destine,Ainsi, le modèle MARQ Athlete est parfait pour toutes lesafin de suivre ses performances. Le modèle MARQ Adventurer intègre unemarquée des directions cardinales pour garder le cap. Le modèle MARQ Golfer propose une, et arrive avec plus de 42 000 parcours dans le monde en mémoire. Le modèle MARQ Captain arbore deset intègre un compte à rebours de régate aide le skipper à franchir la ligne de départ au bon moment. Enfin, le modèle MARQ Aviator est conçu pour. Il est possible de l’utiliser pour naviguer vers un emplacement indiqué dans la base de données aéronautique mondiale ou choisir la fonctionpour trouver le chemin vers l’aéroport le plus proche.