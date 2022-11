Polar dévoile son Ignite 3, une smartwatch grand public à moins de 330€

Un design rond, des widgets personnalisés

Un suivi du sommeil amélioré !

SleepWise

qui visualise l'impact du sommeil sur la journée à venir et présente chaque matin une prévision des niveaux de vigilance avec une perspective détaillée du moment optimal pour les activités ciblées

Le rythme circadien -notre horloge biologique interne- est différent pour chacun. Ce n'est que lorsque notre mode de vie, (activité quotidienne, forme physique et condition du sommeil) est en harmonie avec notre rythme circadien que nous pouvons alors être plus performants. Polar Ignite 3 est donc le résultat de notre passion à fournir des conseils uniques qui aident et accompagnent les personnes du monde entier à vivre une vie plus équilibrée. (Sander Werring, PDG de Polar Electro)

Un prix unique de 329,90 euros

La Polar Ignite 3 arbore le mêmedes modèles précédents, avec un boitier en acier inoxydable et un écran tactile incurvé AMOLED haute résolution (protégé par un), 10 Leds et 4 photo-détecteurs. Elle dispose de nombreux widgets personnalisés (c'est trendy) et d'une application avec différents suivis et graphiques. D'utilisation assez, elle offre des conseils personnalisés pour différents types d'entraînements, un suivi d'activité, affichage de la fréquence cardiaque et compteurs de calories.Affichant(bracelet compris) sur la balance, la Polar Ignite 3 se veut très légère et très confortable à porter de jour (comme de nuit). Au niveau de l'autonomie, elle tient jusqu'à(30 heures en mode entrainement et 100 heures en mode économie d'énergie) -soit largement plus qu'une Apple Watch Series 8. Elle utilise également un(L1 et L5).Elle propose unavec l'introduction de, un outil innovant. En effet, portée la nuit, elle permettra de suivre la quantité, la qualité et les différents stades du sommeil afin d'établir une analyse complète du repos, du stress et déterminer d'éventuelles contraintes quotidiennes.