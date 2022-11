L'app Spotify revoit son interface sur l'App Watch

Une nouvelle interface plus fluide !

Après une suspension temporaire du service (petit bug au niveau de watchOS et non pas volonté de retrait), la firme suédoise vient de déployer, et ce, afin d'améliorer son expérience au quotidien sur son Apple Watch.Au menu, l'interface utilisateur profite de cette mise à jour pour obtenir de p. Dans le même temps, on note des illustrations elels aussi plus grandes, accompagnées de nouvelles animations. Du côté des fonctionnalités, on pourra, par exemple,La navigation dans sa bibliothèque de musique et de podcasts a été corrigée et se veut de, tout comme le téléchargement de contenu, afin de l'écouter en dehors de toute connexion. Enfin, toujours dans le but de faciliter la navigation, c'est du côté des podcasts que l'on trouvera une coche bleue () afin de mettre en évidence les nouveaux épisodes non lus.Cette mise à jour devrait s'installer sans intervention de l'utilisateur. Spotify : Musique et podcasts est gratuite avec des achats intégrés, sur iPhone, iPad, Apple TV et Apple Watch, elle nécessite iOS 13.0, iPadOS 13.0 et tvOS 13.0 ou des versions ultérieures.