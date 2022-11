watchOS : comment déplacer l'affichage de l'heure sur le cadran Photo / Portrait

Deux modes pour afficher les photos !

Comment paramétrer l'affichage de l'heure

et défigure complètement le sujet !

vieux

Pour cela,. Lepermet d'afficher une nouvelle photo chaque fois que l'utilisateur va lever le poignet ou toucher son écran, l'image étant choisie dans un album, un souvenir ou parmi 24 photos personnalisées.Lepermet -quant à lui- de mettre en avant certains sujets, comme son nom l'indique : des personnes ou encore son animal de compagnie !Pour cela, il convient de> Cadrans et de créer son cadran Photo / Portrait ou de passer par un cadran déjà créé (il est possible de modifier après coup).Dans l'exemple suivant, j'ai pris une(voir la capture ci-après) et par défaut l'heure apparait dans la partie basse et en plein milieu (Pour modifier l'affichage, il suffit de cliquer sur Contenus > Photos > la photo en question. S'ouvre alors une grille pouvant accueillir jusqu'à vingt-quatre clichés. Il convient alors de: derrière en haut (Apple vous dira si l'heure sera cachée par le sujet), devant en haut ou devant en bas. A noter qu'il est possible de paramétrer cette affichage différemment pour chaque photo de son album ! Au passage, on pourra aussi changer la police (trois choix encore). Puis cliquer OK sur les deux écrans successifs !).