Apple Watch : comment utiliser Point de départ de la Boussole pour revenir sur ses pas

A quoi sert la boussole de l'Apple Watch ?

Pour rappel, l'application permet en effet de. Mais elle fournit également d'autres, comme créer desà mesure que l'on se déplace, ainsi que la possibilité de revenir sur ses pas avecToutefois, ces deux dernières fonctionnalités sont uniquement disponibles avecsur l’Apple Watch Series 6 et modèles ultérieurs, l’Apple Watch SE (1e génération) et modèles ultérieurs, et l’Apple Watch Ultra.La fonctionnalitéde l’app Boussole(ou s'il entend faire comme le petit Poucet). Notons que cette fonction n’est pas disponible sur les appareils en configuration familiale.Avant de lancer une session avec, il conviendra d'aller dans l'app Réglages > Confidentialité et sécurité > Service de localisation sur votre iPhone et de: dans Boussole, l’option Position exacte doit être activée et dans Services système, l’option Lieux importants doit l'être également.Pour, il suffira d'ouvrir l’app Boussole sur son Apple Watch et de Toucher le bouton Point de départ, puis de vous laissez guider en ne vous servant que de la boussole... Avis aux amateurs.