Restructuration : Meta tue sa smartwatch "Santé" avant même son lancement

Un projet de montre plutôt carré (tout du moins au niveau du design !)

Une restructuration en cours !

Peut-être que Meta et Apple ne s'affronteront plus que virtuellement, pour défendre l'existence d'un éventuel métavers, ou tout du moins concernant la réalité augmentée.Aux dernières rumeurs, MetaSon visuel a d'ailleurs fuité, il y a une petite année -en octobre 2021. Globalement, celle-ci affichait un design assez carré et était plus large que l' Apple Watch , avec des bords plus incurvés et des angles arrondis. Elle était même doté d'une caméra en bas de l'écran (sous l'encoche !! ), ainsi que d'un bouton de commande sur le côté droit et d'un autre sur le dessus.Pour rappel les premières spéculations sur le projet étaient apparues en. A l'époque, il était question pour la montre de posséder un écran détachable avec deux caméras intégrées pour prendre des photos et des vidéos à partager sur Facebook, Instagram et WhatsApp.Apparemment, les employés auraient été informés vendredi que les travaux sur le projet étaient interrompus, et ce, dans le cadre d'une politique globale de réduction des coûts. Outre lesla semaine dernière, cela impliquerait des changements structurels très importants pour l'entreprise, qui réduit son enveloppe dédiée à la recherche et au développement.En contrepartie,. Les membres dédiés à la montre pourraient être réaffectés au staff du casque de réalité augmentée, selon Andrew Bosworth, directeur de la technologie en charge de la division Reality Labs de Meta.D'après, en plus de la disparition de son projet de montre intelligente,. Lancé pour la première fois en 2018, Portal était un écran connecté intelligent (4 modèles) doté de capacités d'appel vidéo utilisant exclusivement des services appartenant à Meta.