Black Friday : jusqu'à -70% sur les bracelets pour Apple Watch chez Band-Band

Des bracelets de qualité pour Apple Watch

Jusqu'à 70% de réduction

, dans la limite des stocks disponibles. Les bracelets Band-Band sont d'excellente facture, plusieurs modèles sont utilisés quotidiennement à la rédaction, avec une qualité et une tenue dans le temps qui n'ont rien à envier aux produits Apple.. Le fort réussi Boucle unique tressée Pride est par exemple en promotion à 41,30 euros au lieu de 59 euros et certains modèles Boucle unique et Boucle sport descendent sous les 6 euros . Band-Band propose également des adaptateurs pour monter des bracelets provenant de montres traditionnelles sur votre Apple Watch.