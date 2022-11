Apple Watch Ultra : l'app Oceanic+ (ordinateur de plongée) est disponible !

Un véritable Journal de Plongée ?

C’est un plaisir de travailler avec Apple pour associer notre expertise en plongée, reconnue à l’échelle mondiale, aux capacités uniques de l’Apple Watch Ultra pour transformer cette montre si appréciée au quotidien en ordinateur de plongée de pointe , a déclaré Mike Huish, CEO chez Huish Outdoors. Avec Oceanic+, les possesseurs d’Apple Watch Ultra pourront profiter d’une expérience de plongée inédite et plus intense.

Une application gratuite, avec certaines fonctions payantes

. Nous avions d'ailleurs interviewé en exclusivité Eric Barnabée -plongeur-photographe- à la sortie de l'Apple Watch Ultra.Conçue par Huish Outdoors en collaboration avec Apple, l'application Oceanic+ est présentée comme un véritable ordinateur de plongée (avec les certifications WR100 et EN 13319) dédié à la. En France, notons sur cette profondeur maximale limite son utilisation à un plongeur de niveau 2. Ce dernier permet en effet à un plongeur encadré de descendre jusqu’à 40 mètres maximum de profondeur. Cette dernière soulève d'ailleurs quelques questions d'équivalences : est-ce que les licences FFESSM et CMAS seront reconnues ? Quid du niveau 3 qui autorise une profondeur maximale de 60 mètres ?Ainsi, dans les limites évoquées ci-dessus,. On pourra ainsi y trouver desplongée scuba, randonnée palmée et surface, un, incluant les conditions en surface et les conditions de l'eau, un planificateur de plongée qui calcule la profondeur et la durée de la plongée. L’app utilise en effet les données de géolocalisation de son iPhone ce qui permet de consulter les conditions de plongée, telles que la marée, la température de l'eau, et même des informations à jour en provenance de la communauté, telles que la visibilité et les courants.A cela, s'ajoutent unintégré, uneet autres outils, comme un carnet de plongée amélioré avec GPS, ou des statistiques personnelles de plongée...On peut également planifier sa plongée avec un réglage de son mélange gazeux, de la profondeur maximale planifiée, du niveau de prudence de l'algorithme, de la durée totale de la plongée. Dans le même temps,, qui calcule et suit en permanence les paramètres de plongée, pour que toutes les informations soient visibles d'un coup d'œil.Enfin,, comme le temps restant sans décompression, le variomètre pour la vitesse de descente/de remontée, la profondeur maxi/profondeur réelle jusqu'à 40 mètres (130 pieds), le temps écoulé en plongée, les minutes jusqu’à la surface et également les avertissements de sécurité visuels et haptiques, y compris pour le palier de sécurité.. L'accès de base est gratuit et comprend de nombreuses fonctions de plongée courantes, y compris la profondeur, l'heure et un journal des plongées les plus récentes.Le partage familial pour un maximum de cinq personnes est également disponible au prix de 134,99 € par an. Ceux qui ne pratiqueraient la plongée que l'été ou sur des courtes périodes peuvent alors choisir de ne souscrire qu'un seul mois et non une année complète.Pour rappel, l' Apple Watch Ultra est disponible au prix unique de 999 euros. Pensée pour les sportifs et les baroudeurs, la montre se distingue du reste de la gamme avec un boitier en titane de 49mm, un bouton supplémentaire configurable (qui peut même être utilisé même avec des gants pour le ski), un GPS plus précis utilisant deux fréquences et captant davantage de satellites, une sirène de 86 dB, la 4G sur l'ensemble des modèles, et une autonomie en hausse atteignant désormais 60 heures (un record pour Apple).