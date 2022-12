Apple Watch Ultra : des bracelets Made in France originaux et idéals pour Noël ! (+ nos photos)

Des attaches plus larges

Plutôt Vintage, Rallye, ou Rover ?

New Rover

Vintage

Rallye

Tous les bracelets Eternel sont faits en France, dans la pure tradition des manufactures locales, comme vous avez pu le voir dans notre reportage ci-dessous :

Si vous avez craqué pour la montre,La marque française Eternel propose de superbes modèles, conçus et produits en France, que nous allons découvrir aujourd'hui ensemble.Heureusement pour nous,, qui reste compatible. Si vous avez des modèles adaptés à 44/45mm, ils pourront s'attacher sur l'Apple Watch Ultra (49mm) et inversement.En revanche,: si vous avez un bracelet en 44/45mm, il ne sera pas parfaitement ajusté. De même qu'un modèle 49mm dépassera un peu sur une Apple Watch en 44/45mm. C'est cosmétique uniquement, ça compte, mais ça ne se voit que de près seulement. De même qu'un modèle 49mm dépassera un peu sur une Apple Watch en 44/45mm. Bref, pour un style qui colle parfaitement au boîtier plus imposant de la montre, il faudra donc idéalement des bracelets aux looks plus spécifiques. La marque française Eternel a déjà plusieurs modèles qui rendent très bien avec un boitier Ultra., et propose depuis quelques semaines desOn retrouve donc toute la collection de la marque, comme le récent modèle, renforcé sur toutes ses coutures., il est compatible avec tous les modèles d'Apple Watch.J'aime aussi beaucoup, et viendra s'abraser au fil du temps pour lui forger du caractère., même s'il faudra veiller à ne pas trop l'exposer aux intempéries, comme tout bon bracelet en cuir pleine fleur. Pour autant, il résiste bien à la transpiration et aux projections ponctuelles.Après plusieurs semaines portées à mon poignet,comme une bonne selle de moto !Enfin, on termine avec, et qui nous renvoie dans l'univers des rallyes auto des années 50..., il collera aussi bien avec votre vieille décapotable que votre nouvelle Tesla !A noter qu'Eternel, ce qui est rarement le cas ailleurs.