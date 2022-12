Les Apple Watch 2022 n'utilisent pas le GPS de l'iPhone

Les nouvelles Apple Watch n'utilisent pas le GPS de l'iPhone

Un fonctionnement que l'on ne peut pas personnaliser

Apple profite d' une page officielle d'assistance pour clarifier l'usage du GPS d'un iPhone par les Apple Watch. Ainsi,ponctionnant alors la batterie du smartphone plutôt que la batterie interne de la montre connectée et ainsi offrir une meilleure autonomie. Cupertino indique clairement que les Apple Watch Ultra, Apple Series 8 et Apple Watch SE 2022 n'adoptent plus ce comportement et utiliseront donc uniquement leur GPS intégré, et ce, même si votre iPhone est à proximité.Le même billet d'assistance confirme donc que, sans que l'utilisateur puisse avoir la main sur ce fonctionnement. En effet, certains utilisateurs pourraient préférer utiliser uniquement le GPS de la montre (même s'ils ne disposent pas du modèle le plus récent), ou au contraire s'appuyer autant que possible sur celui de l'iPhone en fonction de la performance, de l'endurance et du niveau de batterie de chaque périphérique, ou encore de passer de l'un à l'autre au moment opportun afin d'optimiser l'autonomie.