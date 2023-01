Quels sont les curieux effets d’une IRM sur l’Apple Watch ?

Une inversion du pôle de charge de l'Apple Watch

de la quantique dans l'IRM

Rappelons que l'on demande généralement d'ses bijoux, montres et autres objets métalliques pour ce genre d'examen. Après seulement un bref moment dans le caisson, force est de constater une inversion de la polarité de l'aimant pour recharger la célèbre montre à la pomme...Dans une vidéo partagée sur Reddit . Lors le câble de charge magnétique est approché du dos de l'Apple Watch, ce dernier est repoussé au lieu d'avoir le petit effet ventouse - ses aimants ne s’alignant plus sur ceux de la montre.Dans l'histoire, il fautdans l'autre sens pour que ce dernier soit effectivement attiré. Les aimants se mettent alors automatiquement en place, et la montre se chargeant enfin par induction. Enfin on le suppose, sauf à constater d'autres dommages internes.Précisons que. Pour fonctionner, le patient est placé dans un caisson soumis à un puissant champ magnétique (100 000 fois celui de la terre), produit par un aiment supraconducteur.Les noyaux d’hydrogène s’orientent alors tous dans le même sens. Sont alors envoyées desqui vont détourner les atomes d’hydrogène de leur alignement. Ce changement vaPour ceux qui souhaitent aller plus loin et tout connaitre de cette invention de la physique quantique, nous ne pouvons que vous conseiller la conférence donnée parà l’Espace des Sciences de Rennes, il y a quelques années, où