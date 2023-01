Une Apple Watch Series 8 (499€) et des bracelets édition spéciale Black Unity (49€)!

Une Apple Watch Series 8, un bracelet et un cadran Black Unity !

Le nouveau bracelet Black Unity et son cadran assorti s’inspirent du processus créatif de la mosaïque, symbole du dynamisme des communautés noires et de leur esprit d’unité. Des générations d’artistes parmi les peuples noirs du monde entier ont utilisé l’art de la mosaïque pour rendre hommage à leur héritage et insuffler le changement. Ce bracelet et son cadran assorti ont été conçus par des artistes de la communauté noire et leurs soutiens au sein d’Apple pour toutes les personnes engagées dans la lutte contre le racisme systémique et en faveur d’un monde plus équitable.

D'autres initiatiques pour le Black History Month

A celle-ci s'ajoutent deux nouveaux bracelets :Cette dernière ainsi que son cadran assorti s’inspirent du processus créatif de la mosaïque pour rendre hommage au dynamisme des communautés afro et à leur esprit d’unité.Tout au long de ce mois,Elle mettra également en exergue des créateurs, des artistes ou des développeurs dans sa, sur l'App Store et bien sûr dans les Apple Stores physiques.