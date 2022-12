La vente des Apple Watch / Ultra pourrait-elle être suspendue aux USA ?

ECG : Apple pourrait-elle être contrainte de retirer de la vente l'Apple Watch et l'Apple Watch Ultra aux USA ?

d'autres petites entreprises innovantes

non brevetables

Résumé des épisodes précédents

fragiliser la concurrence, réduire le choix des consommateurs et potentiellement porter atteinte à la santé publique

En effet, la Commission-qui est en charge des contestations et des appels dans le cadre des brevets pour l'USPTO- avaitplusieurs brevets d'AliveCor portant sur la fonction ECG.. Juridiquement, elle a rendu une ordonnance limitée aux States, qui peut entrainer l'exclusion voire la cessation de vente sur le territoire. Elle peut aussi aboutir à unece qui aurait un impact énorme sur les ventes d'Apple Watch. Dans ces conditions, Cupertino ne serait plus en mesure de vendre l'Apple Watch Series 8 ou l'Apple Watch Ultra aux États-Unis, toutes deux étant équipées d'un capteur ECG.Dans un communiqué, AliveCor affirme que la décision de l'ITC est une victoire non seulement pour l'entreprise, mais aussi pouret aussi pour les consommateurs.notamment cette du PTAB qui a déclaré plus tôt ce mois-ci que les technologies d'AliveCor étaient, car trop évidentes ou trop générales pour être brevetables.. Pour étayer ses propos, la firme affirmait que Cupertino aurait profité de son monopole sur le marché de l'analyse du rythme cardiaque -détenu via l'Apple Watch- pourL'entreprise médicale soutenait avoir développé en premier, la fonction d'ECG personnel et déclarait qu’Apple avait volé sa technologie de détection et d'analyse cardiologique. Elle l'accusait également d'avoir bloqué injustement son application SmartRhythm, qui fonctionne avec l'ECG de KardiaBand, le premier accessoire approuvé par la FDA pour l'Apple Watch.