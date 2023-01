L'Apple Watch est la montre officielle des surfeurs (World Surf League) !

Test du Mac mini M2 et M2 Pro : le meilleur Mac de bureau 2023 ?

La presse l'appelle souvent le mal-aimé de la gamme et pourtant, le Mac mini reprend des couleurs (à défaut d'un nouveau design) avec cette mise à jour presque inattendue pour une machine qui reste la plus accessible, la plus compacte et la plus silencieuse de tous les ordinateurs Apple !