Apple voudrait bien transformer l’Apple Watch en mini appareil photo autonome !

Prendre des photos à la force du Poignet !

Apparemment, l’USPTO vient d’approuver le brevet numéro US 11571048 B1, qui porte sur. Comme d’habitude pour ce genre de document, Apple débute par un exposé de la situation actuelle. Elle y explique que les smartwatches sont devenues attrayantes en raison de leur portabilité, de leurs attraits esthétiques ou des fonctionnalités proposées.Mais plus que cela, ce sont lesrécents réalisés dans les technologies des, qui leur permettent de reproduire de nombreuses fonctionnalités des smartphones et d'autres appareils mobiles, telles que la navigation sur Internet, la surveillance de sa santé ou le suivi de la condition physique.Mais, les montres connectées restent encore limitées dans les fonctions proposées, notamment en raison de leur taille. Le boîtier ne permet pas de tout faire, surtout s’il est attaché au poignet !Il serait possible de prendre des photos depuis son poignet en orientant le cadran. Mais on pourrait égalementcomplètement le boîtier et l’utiliser de manièrecomme un mini appareil photo. Dans ce cas, la watch pourrait comporter un système de fermoir pour ôter rapidement le boîtier de son socle qui resterait fixé au bracelet. Il n'y aurait alors qu'à prendre des photos avec le capteur intégré à la montre.La fixation serait faite grâce à. Le but étant que la séparation entre le boitier de la montre et le bracelet se fasse le plus aisément possible. Celui-ci pourrait alors fonctionner tout seul (genre mini appareil photo). On pourrait également le poser sur son support de charge sans enlever le bracelet (il faudrait par contre ne pas oublier de le remettre).