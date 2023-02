L'Apple Watch va permettre "d'explorer de nouvelles frontières pour la santé cardiaque"

L'Apple Watch : un outil pour certaines recherches

J'ai lu des articles sur l'étude Apple Heart et j'ai pensé que cela pourrait être important pour la pédiatrie. Nous avions l'habitude de penser à la toxicité cardiaque comme quelque chose qui se produisait 10 ans après le traitement. Mais maintenant, nous savons que les nouvelles thérapies contre le cancer (comme les inhibiteurs spécifiques ou l'immunothérapie) peuvent provoquer des arythmies dans les 48 heures suivant la prise de médicaments - il y a donc un grand écart en termes de ce que nous savons sur les toxicités pour le moment.

De nombreux cas d'usage pour l'Apple Watch et la recherche

Nous savons que la fumée des feux de forêt affecte directement leur santé et avec une étude comme celle-ci, ils pourront voir leurs résultats en temps réel. Des études comme celle-ci n'ont jamais été faites auparavant, il ne s'agit donc pas de prouver ou de réfuter une hypothèse. C'est plus exploratoire et les résultats nous aideront à comprendre l'exactitude d'une analyse comme celle-ci pour générer des interventions sur mesure. Je pense aussi qu'une étude de cette nature pourrait nous aider à mieux comprendre les groupes à haut risque.

Environ 300 000 personnes ont reçu un diagnostic de fibrillation auriculaire. Mais il y a aussi environ 100 000 personnes qui en sont atteintes mais ne le savent pas, probablement parce qu'elles n'ont pas ressenti de symptômes.



L'Apple Watch est un appareil portable grand public si fiable et largement utilisé que nous avons pensé que ce serait un excellent appareil à intégrer dans notre recherche pour mieux comprendre comment nous pourrions potentiellement l'intégrer dans le système de santé plus large. Nous continuons de croître et d'innover avec de nouvelles opportunités, basées sur la science et la technologie.



On ne compte plus les témoignages de personnes (comme ici là ou encore là ) ayant été alertées à temps d'un souci cardiaque potentiellement mortel grâce au port de leur Apple Watch. Cupertino a axé une bonne partie de sa communication sur les capacités de suivi de santé de l'Apple Watch, notamment grâce à l'ECG et au suivi du rythme cardiaque, etApple fournit ainsi des montres ainsi que l'accès à ResearchKit et CareKit à certains chercheurs, comme le Dr Conyers et son équipe du Murdoch Children's Research Institute à Melbourne en Australie afin de surveiller le rythme cardiaque de 40 enfants suivant un traitement contre le cancer et qui nécessitent un suivi constant.L'Apple Watch sera également mise à profit afin de surveiller. Selon le Dr So-Min Cheong, professeur associé au Département de la fonction publique et de l'administration de la Bush School de l'Université A&M du Texas :En Europe, l(AFib). Un groupe de 300 participants de plus de 65 ans portera alors l'Apple Watch pendant au moins 12 heures au sein de l'étude HartWacht. Selon le Dr Sebastiaan Blok et le Dr Nicole van Steijn :