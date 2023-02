Quelle est cette division secrète développant le capteur du glucose de l’Apple Watch ?

Une équipe d'élite au sein d'Apple

Après ses révélations de la semaine dernière , Mark Gurman -encore et toujours lui- a révélé de nouveaux détails concernant ce projet.D'après la dernière édition de sa newsletter,etPour cela, l'équipe comprenant une centaine de personnes serait composée principalement. Elle serait localisée dans un bâtiment connu sous le nom de, qui se trouverait juste à l'extérieurde l'Apple Park.Au niveau de son organisation,. Ses opérations quotidiennes seraient dirigées par un groupe encore plus réduit d'ingénieurs et de scientifiques triés sur le volet.. Ainsi, les personnes travaillant sur un projet ne seraient pas autorisées à communiquer sur leur travail avec d'autres membres du XDG affectés à d'autres dossiers., et non par projet. En pratique, cela signifie qu'un ingénieur pourrait travailler sur plusieurs initiatives en fonction de ses connaissances, plutôt que sur un produit spécifique.Le journaliste revient sur le plus gros dossier axé sursur lequel la firme californienne travaille depuis des années . Pour rappel, Cupertino aurait développé une, qui utilise la technologie de la spectroscopie d'absorption optique et d es capteurs infra-rouges . Ainsi, la lumière d'un laser sous la peau permettrait de déterminer la concentration de glucose dans le corps.Mais il y aurait. Il serait question d'une, ainsi que des. Mais l'équipe bosserait également sur, ce qui est l'une des premières raisons pour lesquelles l'équipe a été créée.Enfin, le groupe XDG disposerait, ponctionnées sur le