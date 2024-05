Voici le bracelet Pride Edition 2024 pour Apple Watch ! Il est magnifique !

Pride Radiance

Bracelet Pride Edition 2024 : le retour du roi !

Le modèle Pride Edition 2021 même style, mais couleurs différentes

À travers cette Pride Collection, Apple est fière de poursuivre son soutien aux organisations de défense des droits LGBTQ+ dont les efforts entraînent des changements positifs, notamment ILGA World, une fédération mondiale engagée dans la promotion des droits des personnes LGBTQ+ dans le monde entier ; et la Human Rights Campaign, un groupe de défense mondial qui œuvre pour garantir que toutes les personnes LGBTQ+ soient traitées comme des citoyens à part entière et égaux. Les autres organisations de défense soutenues par Apple incluent Encircle, Equality North Carolina, Equality Texas, GLSEN, Equality Federation, le National Center for Transgender Equality, PFLAG, SMYAL et The Trevor Project.



La nouvelle boucle solo tressée Pride Edition évoque la force et la beauté des communautés LGBTQ+ avec un design vibrant et fluorescent inspiré de plusieurs drapeaux de la fierté, et comporte une anse gravée au laser qui indique « PRIDE 2024 ». Les couleurs noir et marron symbolisent les communautés noires, hispaniques et latines, ainsi que celles touchées par le VIH/SIDA, tandis que les teintes rose, bleu clair et blanc représentent les individus transgenres et non binaires.

Un nouveau fond d'écran

Pride Radiance

Le nouveau cadran de la montre Pride Radiance et les fonds d’écran iOS et iPadOS apportent des couleurs vives et symboliques à l’Apple Watch, à l’iPhone et à l’iPad. Signalant l'espoir, la force et la camaraderie des communautés LGBTQ+, les faisceaux de lumière brillent sur un fond sombre et s'empilent les uns sur les autres pour représenter l'impact éternel de l'activisme LGBTQ+ et son rôle pour éclairer la voie vers une plus grande égalité pour les générations futures.







Les utilisateurs peuvent choisir parmi une gamme de couleurs pour personnaliser le cadran et les fonds d’écran de leur montre. Sur Apple Watch, les couleurs tracent chaque chiffre du cadran de la montre et réagissent en temps réel lorsque l'utilisateur bouge son poignet en fonction des informations du gyroscope.

Après plusieurs versions en 2022 et 2023 basées sur les bracelets Sport et Boucle Sport qui m'ont moins enthousiasmées (c'est évidemment une histoire de goût et totalement subjectif),. J'avoue avoir adoré ce modèle, et vu le nombre de personnes que j'ai croisées avec, je n'étais pas le seul.Le bracelet Boucle Unique Tressée est très confortable, si vous prenez la bonne taille, et ces nouvelles couleurs qui semblent encore plus flashy accompagnent un fond d'écran dans la même veine. Pour rappel, chaque année Cupertino propose des bracelets et cadrans pour célébrer le mois de fiertés pours les Apple Watch,Les fonds d'écrans(qui pourraient bien être déployés très prochainement, peut-être même demain). Selon le communiqué officiel d'Apple :Le bracelet Boucle Unique Tressée Pride Edition 2024 sera disponible à la commande en 41 et 45 millimètres