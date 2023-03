L'App Fitbit plante au lancement sur les iPhone

Si vous rencontrez des soucis avec l'application Fitbit sur iOS, vous n'êtes pas seuls. Fitbit a fait face à plusieurs reprises à des dysfonctionnements depuis le début de l'année, et il faut s'armer de patience avant de retrouver un service pleinement fonctionnel. Certains utilisateurs ont pu consulter leurs données et synchroniser leurs appareils en coupant les connexions (Wi-Fi et opérateurs téléphoniques) avant de lancer l'App, puis en réactivant la connexion par la suite.