Apple Watch : on a reçu les bracelets Printemps 2023

Des coloris plutôt doux

le plus joli coloris de ce printemps 2023 !

. Outre le Jaune Canari (son nom officiel même s'il tire plus sur le citron), la firme propose des, un vert tendre avec une pointe de fluorescence, un brume violette (qui est plus gris que parme), un olive (un peu tristounet). Le ton le plus pêchu est ce magnifique).Les fans d'élastomère auront le choix entre unà 49 euros.. Pour les deux derniers, il faudra bien prendre les mesures de son poignet (facile si on a déjà commandé et que l'on connaît sa taille, ou encore si on se rend en magasin pour les essayer).On peut craquer pour le Bracelet Simple Tour en cuir rose, vert ou blanc -des tons assez classiques qui se retrouvent dans les gammes de sacs et autres objets en cuir de la marque. On trouve également le bracelet signature, à savoir le double tour (attention il est un peu imposant, surtout si vous avez un petit poignet) soit en uni, soit en version Casaque comme le nôtre.Evidemment le prix est en conséquence, mais la qualité aussi. Les finitions sont impeccables, le bracelet est livré dans sa boîte orange griffé de la Maison, et protégé dans un étui souple en suédine.