Et si l'Apple Watch détectait le moindre de vos gestes grâce à des électrodes ?

Des électrodes dans le bracelet

Electrodes For Gesture Recognition

Un système de détection ultra-sensible

les mouvements physiques d'une personne, tels que le regard des yeux, les mouvements du corps, etc., peuvent être détectés et suivis au fil du temps en tant qu'entrées dans le système informatique

détectés par une ou plusieurs caméras

limitations de champs de vision

moins socialement acceptables

D’après ce dernier brevet dénommé, la firme étudie comment placer desau niveau du bracelet de l'Apple Watch, qui pourraient. Il pourrait même reconnaître n'importe quel mouvement d’un doigt.Actuellement, l’Apple Watch peut déterminer lorsque son utilisateur est assis, debout, en train de bouger, de se reposer. Ou encore de commencer une séance d’entrainement. Mais à l'avenir, elle pourrait recueillir de plus amples informations via un(on ne sait dans quelle mesure cela est possible), puisqu’il est mentionné que. On est bien au delà des simples gestes de la main.Un peu plus loin dans le document, Apple ajoute que les gestes pourraient également être, mais fait valoir que celles-ci ont invariablement des. Elle aurait envisagé des gants également ou d’autres appareils mais ces derniers pourraient être un peu trop imposants ou