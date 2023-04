Aimeriez-vous des widgets ou des Live Activities sur l’Apple Watch ?

un concept pour watchOS 10

watchOS mettait moins l'accent sur le lancement d'applications et introduisait un nouvel écran d'accueil plus personnalisable avec des widgets et des Live Activites, du dock…

un aperçu plus détaillé de la façon dont cela pourrait fonctionner... et avec des applications moins accentuées, le bouton latéral pourrait être reprogrammé pour fonctionner comme un lanceur rapide pour les contacts, mais repensé pour mieux s'adapter à la couronne numérique…

cela montre à quel point les gens ont faim d'une grosse mise à jour de montre !

La réponse lors de la wwdc

Il est important pour watchOS d'avoir une grande année étant donné que les mises à jour matérielles de l'Apple Watch seront tout sauf majeures

semaine de technologie exaltante

dernières avancées d'iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS

Des annonces matérielles ?

En effet, beaucoup espèrent une refonte complète du système.La première de ces évolutions concerneEn effet, l’apparence du système de la montre de Cupertino devrait connaitre -d’après Mark Gurman- des changements notables, même s’il ne précise pas lesquels.Parker Ortolani -qui n’en est pas à son coup d'essai- reprend donc cette idée et dévoile en quelques tweets ce que pourrait être la dixième version de watchOS. Ainsi, il se demande tout d’abord siIl propose mêmedansFinalement les tweets ont reçu un bel accueil enthousiaste, au grand étonnement de Parker Ortolani, lui suggérant queEn attendant les paris sont ouverts pour savoir quelles pourront bien être les annonces et si les rumeurs avaient vu juste.Fidèle à son habitude, elle annonce donc que la WWDC 2023 sera uneet que les développeurs en apprendront plus sur les. Une formule qu'elle décline plus ou moins à l'identique chaque année.Comme chaque année, Apple ouvrira le bal avec une keynote, qui sera l'occasion de dévoiler les nouvelles versions de ses systèmes. Le lundi 5 juin, Cupertino présentera donc iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17, watchOS 10 et macOS 14.Mais il pourrait y avoir quelques nouvelles annonces matérielles -tout comme l'année dernière. Si les rumeurs sont justes, la grosse annonce de cette année devrait porter sur le casque AR/VR et son environnement. Mais on pourrait aussi y avoir des surprises du côté du Mac Pro et d'un MacBook Air de 15 pouces.D'ailleurs, comme les éditions précédentes, Apple glisse toujours quelques indices pour les fans dans son affiche. Pour 2023, certains ne manqueront de voir des halos arc-en-ciel dignes d'une réalité augmentée, voire un reflet sur un masque de ski ?