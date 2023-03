Que pensez-vous de cette Apple Watch Ultra bleue ?

Une Apple Watch Ultra toute bleue !

Un gros bracelet bling bling

Après sa première expérience en octobre dernier , De Billas Lux récidive et s'attaque une nouvelle fois à la grosse montre d'Apple. Ainsi, il propose une(tout en conservant le fin liseré orange de l' Apple Watch Ultra d’origine).Comme en octobre dernier pour la première Apple Watch modifié, le bijoutier propose une vidéo sur YouTube, toujours autant remplie de gants blancs et de précautions dans la manipulation de l'objet.La faute de goût n'est cependant pas absente et prend la forme. D'autant que De Billas Lux propose lui aussi un iPhone 14 Pro Max en or 24 carats.Pour ceux qui seraient intéressés par une telle manipulation, mais que le bleu rebute, il indique que toutes les couleurs sont possibles lors du processus d'anodisation, à la seule exception du noir.