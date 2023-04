watchOS 10 va-t-il bouleverser l'interface des Apple Watch ?

watchOS 10 : la plus grande évolution depuis le lancement de watchOS ?

Selon Mark Gurman, le spécialiste d'Apple de Bloomberg Cette nouvelle version pourrait ainsi proposer une évolution importante de l'interface de la montre connectée de Cupertino,S'il reste difficile de savoir ce qu'Apple nous prépare réellement, les fuites étant moins courantes à propos des nouveaux systèmes que pour le matériel, nous pourrions imaginer l'arrivée de widgets sur les cadrans, une refonte globale de l'interface utilisateur qui n'a pas tellement évolué depuis le lancement, ou encore de plus importantes possibilités de personnalisation, à l'image d'iOS 16., que vous pourrez bien évidemment suivre en notre compagnie. N'hésitez pas à nous faire part de vos idées et envies au sein des commentaires ci-dessous. Vous pouvez également consulter notre article listant nos souhaits pour iOS/iPadOS 17 et macOS 14