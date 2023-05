Apple Watch : la justice ne sait pas trancher le dossier à 2 milliards entre Apple et Masimo

Même joueurs jouent encore !

Nous respectons profondément la propriété intellectuelle et l'innovation et ne prenons ni n'utilisons d'informations confidentielles d'autres entreprises. Nous sommes heureux que le tribunal ait correctement rejeté la moitié des allégations de secrets commerciaux des plaignants, et nous demanderons maintenant au tribunal de rejeter les réclamations restantes.

Rappel : un clone de l'Apple Watch

W1 Advanced Health Tracking Watch

faisait miroiter des salaires très importants pour attirer les sachants, avec peu d'indications sur les contenus des postes.

En effet, les deux firmes se trouvent, puisque leurs arguments n'ont pas permis de faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre.Apparemment six des sept jurés s'étaient prononcés en faveur d'Apple, mais un vote unanime était nécessaire. Ce qui a amené le juge de district américain James Selna à prononcer en ce sens.Le procès n'est pas terminé, mais en l'état rien ne peut être décidé. Aussi, cela signifie queou qu’un(une sorte de solution plus favorable) pourra être proposée.Dans un communiqué,De son côté, Masimo nie en bloc et soutient la mauvaise foi d'Apple, avec ce qu'elle considère comme des représailles face à son propre recours contre la firme californienne.Dans ses premières demandes, il est fait état d'informations secrètes obtenues sous couvert d'une relation de travail. Apple aurait apparemment débauché plusieurs employés de Masimo pour renforcer ses propres équipes de santé.Elle aurait déclaré vouloir mieux comprendre la technologie de Masimo pour uneintégration de sa technologie dans ses produits (notons que cette dernière n'a jamais eu lieu). Avec le temps, celui-ci qualifie cette approche, d'effort ciblé pour obtenir des informations et une expertise.A cette époque, son Directeur général, Joe Kiani, était intervenu suite au départ de Michael O’Reilly (désormais en charge des projets médicaux spéciaux à Cupertino) et avait souligné des. Très remonté, il avait déclaré qu'Apple