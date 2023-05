De nouvelles montres pour les amateurs de golf chez Garmin avec les Approach S70

Garmin Approach S70

La série Approach S70 a été conçue pour les golfeurs souhaitant disposer d’outils nécessaires pour améliorer leur jeu, tout en bénéficiant de fonctions de suivi de santé et d’activités, ainsi que de fonctions connectées pour gérer leur vie quotidienne en dehors des parcours de golf. Ils peuvent désormais choisir entre deux tailles de montres sans compromettre les fonctionnalités.

Plus de 43 000 parcours au poignet

Les nouvelles Approach S70 de Garmin disposent d'(1,2 pouce et 390 x 390 pixels pour la version 42mm), une étanchéité à 50 mètres, 32 Go de stockage embarqué, le tout pour 56 grammes (44g pour la 42mm) et(10 jours et 15h sur la 42mm). Les nouvelles venues proposent les fonctionnalités de suivi de santé habituelles de la marque mais se distinguent en mettant l'accent sur le golf. Selon Dan Bartel, vice-président chargé des ventes internationales chez Garmin :Les Approach S70 embarquent donc les tracés de plus de 43 000 parcours de golf, seront capables d'analyser les données du porteur via l'App dédiée Garmin Golf, de proposer une suggestion de clubs adéquats en fonction de la position, des performances de l'utilisateur et du vent grâce à la fonction Caddie virtuel améliorée, affichent la distance de frappe pour chaque coup via la fonction Playslike, la direction du drapeau ainsi qu'une grille du green de chaque trou permettant d'apprécier les pentes avant de tenter le putt.