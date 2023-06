De nouvelles fonctionnalités pour les montres Garmin via une mise à jour

De nouvelles fonctionnalités

Une mise à jour en cours de déploiement

. Parmi les nouvelles fonctionnalités, on trouve la Dynamique de cours sans accessoire supplémentaire permettant d'analyser la foulée, la cadence, la longueur de la foulée, le temps de contact avec le sol, la Tendance de charge afin de suivre la charge aiguë sur 7 jours et la charge moyenne cumulée sur 35 jours, le suivi des courses d'obstacles en comptabilisant le nombre d’obstacles, la fréquence cardiaque et en enregistrant le temps entre chaque obstacle, la fonction d'acclimatation améliorée afin d'évaluer rapidement l’adaptation du corps au changement d’altitude, ainsi que l'entraînement personnalisé et adapté à la pratique du cyclisme, avec des suggestions de séance sur toute une semaine en fonction de l’état de forme du cycliste et de ses prochaines échéances sportives programmées dans le calendrier Garmin Connect.. Comme vous pouvez le voir sur notre vidéo ci-dessus, les montres haut de gamme Garmin disposent de nombreuses fonctionnalités manquant à l' Apple Watch Ultra (qui reprend l'avantage sur d'autres terrains mais est moins adaptée aux sportifs de haut niveau), et cette fournée de mises à jour creuse encore l'écart entre les deux produis sur ce point, malgré les pertes. nouveautés de watchOS 10