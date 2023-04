Un radar avec feu arrière pour les vélos électriques chez Garmin

Un radar pour les vélo électriques chez Garmin

Un élement de sécurité

Le modèle sur batterie Varia RTL 515

Garmin présente donc le Varia eRTL615 qui se placera à l'arrière ou sous la selle des vélos électriques et sera alimenté directement par ces derniers. La firme propose plusieurs versions avec des câbles permettant de le brancher sur les batteries Bosch, Shimano, ou en USB-A. Le radar est couplé avec un feu arrière disposant de plusieurs modes d'éclairages et pourra se connecter en Bluetooth LE aux montres Garmin, aux compteurs GPS Edge de la marque, ou encore aux smartphones iOS et Android. Une fois en place,Selon Garmin, le feu arrière intégré au Varia eRTL615 est visible jusqu'à 1,6 km et le radar pourra détecter les véhicules approchant par l'arrière à une distance de 140 mètres.(il faudra également acheter le câble adéquat à 29,99 euros). Garmin propose également le modèle RTL 515 fonctionnant sur batterie avec les mêmes caractéristiques (feu arrière visible jusqu'à 1,6 km, radar avec une portée de 140 mètre et connexion aux smartphones et compteurs Edge) et une autonomie de 16 heures en mode clignotant, ou 6 heures avec un éclairage fixe, actuellement en promotion au tarif de 149,99 euros.