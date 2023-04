Garmin présente deux nouveaux compteurs GPS de vélo

Un suivi et un entrainement plus personnalisés

dotés de nouvelles métriques de suivi des performances, d’améliorations de cartographie et d’option de recharge à énergie solaire, ces nouveaux compteurs représentent un véritable atout pour les cyclistes souhaitant améliorer leurs performances.

De nouvelles fonctionnalités clés

par des cyclistes pour les cyclistes

Prix et disponibilités

• Programme d’entraînement adaptatif : que ce soit en extérieur ou en intérieur, ces Edge proposent des suggestions d’entrainement quotidiennes pour un coaching personnalisé et adapté2 en fonction de la charge d’entrainement actuelle du cycliste, de sa récupération et de ses évènements à venir.



• Niveau d’énergie en temps réel (Stamina) : permet de suivre en temps réel le niveau d'énergie et de fatigue, afin de mieux gérer les efforts pendant un entraînement et d'estimer la durée et la capacité à maintenir un rythme spécifique2.



• Guide de puissance (Power Guide) : permet de gérer l'intensité de l'effort en définissant des objectifs de puissance tout au long d'une course2.



• Planificateur d’ascensions ClimbPro : affiche le dénivelé et le degré des pentes restantes lors d’une ascension, sans nécessiter l’enregistrement préalable d’un parcours. Cette fonctionnalité est accessible directement sur l'appareil Edge ou via l'application Garmin Connect.



• GNSS multi-bandes : Offre une précision de positionnement améliorée ce qui permet aux Edge 540/840 de fonctionner même dans des environnements difficiles, tels qu’une forêt dense ou un flanc de falaise.



• Recharge solaire : le verre solaire Power Glass des modèles solaires permet de prolonger l’autonomie de la batterie jusqu’à 60 heures en mode économie d’énergie, soit un gain de 25 minutes d’autonomie par heure pendant la journée1.

Les deux nouveaux venus proposent und’entraînement basées sur les performances personnelles (coaching ciblé adapté à chaque objectif personnel), les fonctions connectées et une aide à la navigation améliorée.. L'écran du Edge 840 est quant à lui tactile.Ils sont disponibles avec l’option recharge solaire, ce qui leur permet deLes modèles non solaires offrent jusqu’à 26 heures d’autonomie en utilisation intensive et jusqu’à 42 heures en mode économie d’énergie, tandis que les modèles solaires peuvent offrir une autonomie encore plus longue.D'après Dan Bartel, vice-président chargé des ventes internationales chez Garmi,Conçus, les compteurs Edge 540 et 840 proposent plusieurs fonctionnalités innovantes telles. ils permettront ainsigrâce à un entraînement dans des domaines ciblés.Il faudra compter 399,99 € pour le modèle Edge 540 non solaire, et 499,99 € pour le Edge 840 non solaire. Notons que de nombreux capteurs compatibles sont disponibles en option.