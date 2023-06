watchOS 10 : une refonte des Apps pour tirer parti du grand écran de l'Apple Watch Ultra ?

WatchOS 10 : une refonte des Apps pour l'Apple Watch Ultra ?

toutes les Apps de base installées avec le système

La plus grande évolution de watchOS depuis 2015 ?

Cette keynote s'annonce assez touffue, puisqu'en sus d' éventuels nouveaux Mac et du casque AR/VR , d'iOS/iPadOS 17, de macOS 14, et du souvent plus vite traité tvOS 17, Cupertino devrait présenter une évolution majeure de watchOS. Selon les informations dénichées par le bien informé Mark Gurman de Bloomberg . Cela devrait ravir les possesseurs de la montre la plus haut de gamme d'Apple puisque peu d'applications profitent vraiment actuellement du boitier de 49mm pour étendre l'interface et proposer davantage de fonctionnalités.Pour rappel,avec, entre autres, des piles de widgets à la manière d'iOS et d'iPadOS, ou encore de nouvelles fonctions pour les boutons. La réponse lundi prochain lors de la keynote que nous vous inviterons à suivre en notre compagnie ! D'ici là, n'hésitez pas à nous faire part de vous envies et espoirs pour watchOS 10 dans les commentaires ci-dessous.