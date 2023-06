watchOS 10 : une interface renouvelée et plus dynamique, des widgets, Santé mentale

une mise à jour majeure

Des widgets partout !

Des fonctions plus dynamiques !

La santé au menu : une fonction Vélo améliorée, de nouveaux exercices à venir...

lieux clef

Et Plans ?

Surveillance de la santé mentale et de la vision

On a d'ailleurs l'impression qu'Apple met l'accent sur les fonctions plus que sur les applications.. Pour cela, Apple va booster les fonctionnalités de la couronne digitale grâce à l'IA pour faire dérouler les menus (comme par exemple pour mettre un Timer).. Le beagle le plus célèbre du monde bénéficiera d'une petite: s'il pleut chez vous, il devra lui aussi affronter les gouttes.Il est également possible de visualiser l'activité en direct sur son iPhone, afin de monter son téléphone sur le guidon et l'utiliser comme écran (sans oublier de regarder la route).(mais cela se destine plutôt pour les USA du coup...). Cela permettra d'indiquer, sur son itinéraire, où il est possible de passer un appel d'urgence avec n'importe quel opérateur.Les développeurs pourront créer des programmes d'entraînement auxquels vous pouvez accéder depuis l'application Workout.En même temps, on notera des détails d'ombrage et le relief environnant. Avec la recherche, on pourra découvrir de nouveaux sentiers et points de départ, et afficher les noms des sentiers, les niveaux de difficulté, le gain d'altitude et plus encore.Pour cela, on pourra enregistrer des émotions momentanées et son humeur quotidienne à partir de l'application de pleine conscience., et ainsi identifier ce que l'on ressent et pourquoi.L'Apple Watch pourra en effet mesurer combien de temps les enfants passent à la lumière du jour avec le capteur de lumière ambiante, étant un élément essentiel pour éviter la myopie.De la même manière, elle pourra mesurer la distance à laquelle se tient l'utilisateur de l'écran. Un comportement qui peut indiquer alors une éventuelle myopie.