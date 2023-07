De l'impression 3D sur la nouvelle Apple Watch Ultra ?

Des pièces imprimées en 3D sur l'Apple Watch Ultra 2 ?

Une production accélérée par l'impression 3D

Les imprimantes 3D se multiplient chez les particuliers et rendent de fiers services aux plus créatifs. La technologie est également à l'œuvre sur les chaines de production utilisées par de grandes entreprises grâce à des machines perfectionnées, y compris pour des pièces en métal. Selon le bien renseigné Ming-Chi Kuo Selon l'analyste,. L'homme ajoute que les lasers utilisés proviendraient d'IPG Photonics, les outils d'impression 3D de Farsoon et BLT, et que la finition des pièces nécessiterait le passage sur une machine à commande numérique par calculateur (CNC).S'agissant de pièces mécaniques,. Si tout se passe bien avec l'intégration de l'impression 3D au sein de la production de la prochaine Apple Watch Ultra , Apple pourrait étendre son usage à d'autres appareils de son catalogue.