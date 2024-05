A quoi pourrait ressembler l'Apple Watch Series X ?

Un nouveau design

Nous travaillons sur un concept de conception détaillée et des maquettes d'une Apple Watch X depuis plus de 3 mois maintenant et nous avons recueilli plusieurs rumeurs, brevets et nouvelles sur la prochaine Apple Watch

De nouvelles fonctions santé

concept de capteurs santé

tous les indicateurs montrent que la nouvelle Apple Watch proposera un contrôle de la pression artérielle cet automne

Pas de Micro-LED ?

Dans un nouveau concept imaginé par Lukas Gehrer de l'agence de design allemande Wordsmattr,(qui correspond plus à un souhait qu'à une vraie rumeur).Cette édition représenteraitde la montre depuis sa sortie, après plusieurs années de changements mineurs. D'après Mark Gurman, de, cette nouvelle édition seraitréalisée.Petit bémol, elle pourrait être dotée d'pour attacher et échanger des bracelets. Toutefois les bracelets des précédentes générations pourraient ne pas être compatibles (ce qui serait franchement problématiques pour tous ceux ayant déjà une grande et onéreuse collection).Apple aurait réagencé les pièces afin-soit pour réduire l'épaisseur de la montre ou pour y glisser une(comme le capteur de pression artérielle). De même, cette nouvelle génération pourrait avoir un écran plus grand, (pour la même taille de boitier ?) de telle sorte que le 41 mm devient 42 mm et le 45 mm devient 46 mm.. L'ajout de ces fonctionnalités aiderait à améliorer le quotidien de nombreuses personnes souffrant d'hypertension artérielle et de diabète.Si la surveillance du diabète ne semble pas pour tout de suite, Mark Gurman parait plus optimiste pour le reste :D'après le journaliste deCette première itération proposerait davantage un système d'alerte (un peu comme la surveillance de température) que des relevés exacts.Parmi les autres nouveautés, il était question d'intégrer un, mais les dernières rumeurs semblent assez pessimistes sur ce point... Pour rappel, ces dalles sont utilisées de manière très succincte pour des démonstrations et par des professionnels -au vu des coûts de production. Mais apparemment ce projet serait reporté, voire abandonné.Cela fait plusieurs années qu' Apple cherche à développer cette technologie. Elle chercherait en effet à produire des écrans microLED maison pour s'émanciper de ses fournisseurs actuels, LG ou Samsung.En pratique, celles-ci cumulent lesComme le premier, elles sont dotées de(chaque pixel produit sa propre lumière), avec une capacité à s'éteindre complètement pour un contraste très important et des noirs profonds. Comme le second, elles offrent une, un meilleur rendu des couleurs, des angles de vision améliorés,