Une Apple Watch Ultra 2 plus légère de quelques grammes

- Apple Watch Series 8 Aluminium 41mm : 31,9 g

- Apple Watch Series 8 Acier inoxydable 41 mm : 42,3 g

- Apple Watch Series 8 GPS + cellulaire en aluminium 45 mm : 39,1 g

- Apple Watch Series 8 Acier inoxydable 45 mm : 51,5 g

Une Apple Watch Ultra 2 ?

L'utilisateur, connu sous le nom deou, semble(même si on ne connait pas ses sources). Pour rappel, le modèle actuel pèse 61,3 grammes, presque le double de l'Apple Watch Series 8 la plus légère :Dernièrement, Ming-Chi Kuo a émis la possibilité pour Apple. Il pourrait s'agir pour Cupertino de certains éléments mécaniques en titane. Cette technique permettrait de réduire les coûts et accélérer la production de sa future Apple Watch Ultra.Il faut dire que ses sources d'informations (internes) sont très fiables.En sus de la gamme iPhone 15 qui devrait être présentée en septembre, on devrait logiquement voir arriver