Mode fauteuil roulant et détection des siestes pour la Garmin Venu 3

Garmin Venu 3 et Venu 3S

Jusqu'à 14 jours d'autonomie

Les nouvelles venues (^^) sont proposées en deux tailles,, disposent d'un écran AMOLED, d'un haut-parleur et d'un microphone intégrés afin de de passer et de recevoir des appels téléphoniques ou de répondre à des SMS (via un smartphone). Elles sont également, avec le lancement d’une nouvelle fonction leur permettant de comptabiliser leurs poussées ou de suivre des entraînements spécifiques., dont la marche, la course à pied, la natation, mais également la musculation, le HIIT, ou le Yoga. L montre peut proposer des séances d'entrainement personnalisées à partir de plus de 1 600 exercices.Parmi les nouvelles fonctions, on trouveavec un score et un accompagnement personnalisé au sein d'un rapport matinal,, le mode Body Battery afin de suivre l'évolution de la réserve d'énergie tout au long de la journée en fonction de la qualité du sommeil, de la fréquence des siestes, du volume d’activité quotidien et de l’impact du stress,et le mode Méditation.(entre 26 et 8 heures en mode GPS selon les paramètres activés) et sont d'ores et déjà disponibles dans de nombreuses couleurs et finitions à partir de 499,99 euros.