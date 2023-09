Arrivée du simili cuir... Serait-ce la fin du partenariat entre Apple et Hermès ?

La fin du cuir !

Une version simili-cuir luxueuse

FineWoven

tissu fin

Si deux des leakers du moment se battent à coup de X pour montrer les dernières photos supposées des nouvelles coques, Mark Gurman (encore et toujours) pourrait bien mettre tout le monde d'accord.L'arrêt du cuir pourrait également signifier. En effet, la Maison ne propose que des accessoires en cuir, à des prix exorbitants, sur l'Apple Store. En revanche, elle pourrait innover et proposer des versions synthétique ou végétale -ce qui n'est pas vraiment dans sa tradition. Elle avait notamment sortie une version en cuir de champignon pour son sac Victoria.Et si le journaliste en est aussi sûr c'est en raison d'unepratiquée par Cupertino. En effet, la firme californienne offre actuellement à ses employés des réductions allant jusqu'à 90 % sur les bracelets en cuir Hermès.En règle générale, lorsqu'elle accorde de telles réductions sur un produit à ses employés, c'est un. Par exemple, elle en avait fait de même avec le HomePod original avant de l'interrompre en 2021. D'ailleurs, certains des bracelets en cuir -y compris les modèles Modern Buckle et ceux d'Hermès- sont en rupture sur le site Web d'Apple.Aux dernières rumeurs,. DuanRui sur X aurait mis la main sur plusieurs photos montrant ces nouveaux produits.Depuis plusieurs jours, deux des leakers du moment -Majin Bu et DuanRui- s'affrontent à coups de X croisés, avec, chacun prétendant avoir l'exclusivité sur l'autre mais postant la même chose.Les deux montrent, assez proche de la couleur aubergine et légèrement plus rosé que les éditions précédentes. Quoiqu'il en soit, ils devraient présenter une sensation et une texture différentes. L'utilisation de ce nouveau composant devrait être, et donc plus en phase avec les politiques d'Apple.Pour rappel, Cupertino a sorti pour la première fois ses coques en cuir en 2013 aux côtés de l'iPhone 5S. Depuis,, avec des améliorations de conception mineures, telles que l'ajout de boutons en aluminium et de MagSafe.