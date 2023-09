Des fonctions inédites pour Garmin via une mise à jour

De nouvelles fonctionnalités

• Le score d'endurance permettant de mesurer la capacité d'un athlète à maintenir l'effort en se basant sur plusieurs critères



• Le score de montée évaluant les capacités de l'utilisateur dans ces conditions



• La carte des muscles affichant les divers groupes musculaires sollicités pendant les entraînements



• L'App My Workouts proposant des entrainements personnalisés



• L'ajout de l'ombrage du relief sur les cartes en 3D



• La météo en superposition sur les cartes affichant les précipitations, la couverture nuageuse, la température et les données de vent



• Le partage d'itinéraire pour les cyclistes via GroupRide.

Une mise à jour en cours de déploiement

. Parmi les nouvelles fonctionnalités, on trouve :La firme va encore un peu plus loin en proposant, avec les meilleurs moments de la journée en fonction des données d'éphéméride, des cycles de lune et des heures de lever et de coucher du soleil. ou encore, avec des données biométriques pour aider les joueurs à gérer leur stress ou à planifier des pauses. Enfin,. Comme vous pouvez le voir sur notre vidéo ci-dessus, les montres haut de gamme Garmin disposent de nombreuses fonctionnalités manquant à l' Apple Watch Ultra (qui reprend l'avantage sur d'autres terrains mais est moins adaptée aux sportifs de haut niveau), et cette fournée de mises à jour creuse encore l'écart entre les deux produis sur ce point, malgré les petites nouveautés de watchOS 10