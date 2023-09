Où trouver les bracelets en cuir Hermès pour son Apple Watch Series 9 ?

Plus de cuir chez Apple !

Le cuir est un matériau populaire pour les accessoires mais il a une empreinte carbone importante, en particulier pour Apple. Pour réduire notre impact, nous n'utiliserons plus de cuir dans aucun nouveau produit Apple, y compris les bracelets de montre et cela commence aujourd'hui.

Apple et Hermès toujours partenaires, mais sous conditions

Photo Hermès

En effet, elle a dévoilé une nouvelle gamme dénommée FineWoven (Tissu Fin en VF) reposantet se déclinant en 5 coloris bucoliques pour iPhone ou Apple Watch : Mûre, Chêne vert, Taupe, Bleu pacifique et Noir.Ne cherchez donc plus de cuir sur le site d'Apple.Pour autant,, mais les accessoires sont désormais en tissus ou dans un autre matériau d'origine non animale, à un prix unique de 349 euros (soit 100 euros de moins que la Series 9 ). Mais dans les commentaires, certains d'entre vous regrettaient ces bracelets en cuir, le savoir faire et le style qui allait de paire.Mais pour cela, il ne faut plus passer par l'Apple Store mais par le site d'Hermès ! Ces derniers sont affichés en bas de page mais on retrouve le Bracelet simple, le Bracelet Boucle Déployante , le Bracelet Simple Tour ou Double Tour.