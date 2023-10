Avez-vous du mal à trouver un bracelet d'Apple Watch avec un petit poignet ?

Apple, le seul choix possible pour les petits poignets ?

Une longue liste d'inconvénients

Ni beau, ni pratique...

Pas vraiment de solution abordable pour les petits poignets...

Sans rentrer dans le débat de la taille de l'Apple Watch (qui est disponible en 41 ou 45 mm pour une Apple Watch classique, 49 mm pour une Apple Watch Ultra ), je possède donc le plus petit boitier actuellement commercialisé.En pratique, j'ai tendance à privilégier les braceletspour une raison purement matérielle : ils sont en effet(même la taille 0 de la Boucle unique présente un petit jeu désagréable). Malheureusement, ils sont aussi plus chers !Du côté des accessoiristes,, ce qui est trop grand pour moi. En pratique, cela donnesi je veux le serrer normalement, comme on peut le voir sur la photo ci-après.: si je tente de le porter moins serré (photos ci-après), le bracelet est trop lâche et les capteurs ne collent au poignet. Si je l'ajuste parfaitement à mon poignet, l'extrémité du bracelet est donc trop longue et vient. Dans ces conditions, les capteurs ne sont plus au contact, la montre ne décompte plus correctement, voire se met en pause.Dans ces conditions, il devientavec l'app Exercice en piscine (mon activité de prédilection au cas où personne n'aurait remarqué), d'autant plus que l'eau a tendance àPour le moment, seule Apple semble penser aux petits poignets avec ces Boucles Sport. Mais, en sachant dans certains cas que la pratique d'un sport va nécessairement les abîmer (la javel, la transpiration / les lavages, certaines tâches, les accrocs...)En outre,. Un de nos lecteurs a d'ailleurs enchaîné les mésaventures concernant les siennes , victimes d'une usure prématurée sans qu'aucune réponse satisfaisante ne lui soit apportée de la part d'Apple.En définitive, il semblerait qu'il n'y ait pas vraiment de solution abordable et réellement adaptée, et qu'il faille se contenter des bracelets proposés par Cupertino, en attendant qu'un fabricant ne se penche pour de bon sur la question.. N'hésitez pas à nous faire part de vos expériences si vous possédez un poignet hors normes, petit ou grand...