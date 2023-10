Apple watch Ultra 2 : 3 000 nits mais un écran trop sombre dans le noir ?

Apple Watch Ultra 2 : un écran ultra lumineux

Qui peut descendre à 1 nit

En effet, l, comme la nouvelle puce S9 et la puce UWB (Ultra Wideband) U2. L'Apple Watch Ultra 2 se distingue toutefois par un écran OLED ultra lumineux, capable d'atteindre 3 000 nits en extérieur (une première pour une montre connectée) mais également de descendre jusqu'à 1 nit.Pour cela,(tout en réduisant la consommation d'énergie), et l'augmente automatiquement afin d'améliorer la lisibilité en plein soleil. De plus, le mode nuit s'activera également automatiquement une fois la montre dans l'obscurité.Il semblerait toutefois que ce comportement automatique ne conviennent pas à tous les utilisateurs comme en témoignent de nombreux retours sur Reddit ( ici là ou encore là ) et sur les pages de support officielles . Ces utilisateurs indiquent queDommage pour une montre, vous en conviendrez.D'autres utilisateurs évoquent des soucis avec. Ces soucis devraient pouvoir être réglés par Apple via une mise à jour de watchOS 10. N'hésitez toutefois pas à nous faire part de vos éventuelles mésaventures avec la variation de la luminsoité de l'Apple Watch Ultra 2 dans les commentaires ci-dessous.