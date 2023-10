L’Apple Watch microLED se profilerait bien pour 2025…

Pas avant fin 2025 !

Une technologie très convoitée

Après une rumeur douteuse sur Weibo hier, l’Apple Watch microLED fait à nouveau parler d’elle. Il s’agit toutefois d’une source un peu plus sûre. En effet,, analyste émérite devient de publier sa dernière note aux investisseurs faisant état d’un. Peut-être s’agirait-il de l’Apple Watch X, qui sortirait pour les 10 ans de la montre.Décidément, cette Apple Watch microLED est en passe de devenir le nouveau marronnier. Cette dernière a déjà piqué l’intérêt de nombreux analystes, comme(il hésitait alors entre 2024 et 2025 pour une date de sortie). De son côté,penchant pour 2024 (pile poil pour l’anniversaire avec une 10e itération, ce qui semble assez logique)., ne voyant rien venir avant 2026 (et seulement pour une Apple Watch Ultra). Pour la société d’analyses, Apple serait toujours en phase de recherche et de développement, et donc en serait encore au stade des échantillons et des prototypes.Cela fait plusieurs années qu' Apple cherche à développer cette technologie. Elle chercherait en effet à produire des écrans microLED maison pour s'émanciper de ses fournisseurs actuels, LG ou Samsung. Mais cela ne serait pas pour tout de suite.En pratique, celles-ci cumulent lesComme le premier, elles sont dotées de(chaque pixel produit sa propre lumière), avec une capacité à s'éteindre complètement pour un contraste très important et des noirs profonds. Comme le second, elles offrent une, un meilleur rendu des couleurs, des angles de vision améliorés,