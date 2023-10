L'Apple Watch Series 9 est-elle vraiment neutre en carbone ?

Quel est le vrai bilan carbone de la Series 9 ?

au regard des oublis de la firme californienne en matière de bilan carbone

Une présentation incomplète

La plus grande partie de ces émissions serait liée à la consommation électrique, de la fabrication à la recharge de la montre lors de sa durée d’usage, estimée à 4 ans. Pour réduire cette empreinte, Apple affirme se fournir en énergie renouvelable.

Même s’il est difficile de l’évaluer avec exactitude, Apple devrait être en mesure de fournir une estimation, surtout lorsqu’on connaît leur force en ce qui concerne la publicité et la recherche

Si Cupertino n'a pas hésité à mettre en avant ses accomplissements en matière de neutralité carbone -certes très avancés par rapport à d'autres firmes-, l'étude Greenly s'est penchée sur une question en particulier :En effet, pour la plateforme, rien n'est moins sûr. Elle estime d'ailleurs que des améliorations pourraient être réalisées en simplifiant le recyclage de ses produits et qu'Apple pourrait être plus transparente.D'après Apple Elle propose d'ailleurs un petit graphique montrant la compensation entre les différents postes.Pour fabriquer sa dernière Apple Watch,. D'après Greenly, il y aurait toutefois(or, cuivre, étain et cobalt), qui sont souvent difficiles à démonter et à recycler.Pour autant, Greenly regrète la pratique des crédits carbones. Elle relève également descar ne sont pas précisées les émissions liées à la Recherche et au Développement.ne portant aucune indication concernant l’impact de ses campagnes publicitaires par exemple.souligne Alexis Normand, CEO de Greenly.Précisons que le Scope 3 comprend, mais à d’autres étapes de sa vie, entre approvisionnement, transport, utilisation, etc.Enfin si Apple dit encourager ses fournisseurs à s’approvisionner en énergie renouvelable avec sa fameuse liste de 300 fournisseurs,. Du coup, il est impossible de savoir s'ils respectent leurs engagements.