Test des Apple Watch Series 9 et Ultra 2 : une évolution en douceur

Techniquement parlant, cette technologie n’est pas nouvelle. Avec watchOS 8, Apple a lancé AssistiveTouch, une fonctionnalité d'accessibilité, et le double-tap utilise la même technologie sous-jacente. Les capteurs peuvent détecter les changements dans le flux sanguin lorsque les muscles de votre avant-bras bougent, ce qui vous permet de contrôler l'appareil et de naviguer dans les menus d'une seule main.



Cela dit, les deux fonctions ne sont pas vraiment identiques. Pour commencer, AssistiveTouch est plus gourmand en énergie, car il s’exécute directement sur le processeur, tandis que l’algorithme du double-tap a été optimisé pour s’exécuter en arrière-plan via le Neural Engine du S9. (Apple dit que c'est pourquoi le double-clic est limité aux séries 9 et Ultra 2.) AssistiveTouch doit être configuré, alors que le double-tap est activé par défaut dans tout le système. De plus, AssistiveTouch prend en charge une plus large gamme de gestes, comme une simple pression ou un poing serré, et vous pouvez personnaliser l'action de certains gestes (c'est-à-dire faire défiler, avancer ou reculer, sélectionner une action, etc.).

Si vous quittez un minuteur, par exemple, vous ne pourrez pas simplement appuyer deux fois pour mettre en pause ou redémarrer pendant qu'elle s'exécute en arrière-plan

c'est la lampe torche qui bénéficie le plus de ce boost. Elle est capable d'éclairer une petite pièce sombre, d'éclairer votre chemin si vous laissez tomber vos clés et même de projeter une lueur effrayante si vous lisez une histoire à vos enfants au coucher. J'ai emmené l'Apple Watch Ultra 2 dans une grotte et elle a éclairé la paroi rocheuse bien mieux que la première Ultra lorsque j'ai comparé les deux

si vous possédez une Series 7 ou une version ultérieure, vous n’avez pas vraiment besoin de ces nouvelles générations. Pour les propriétaire d'une Series 5 ou d'une version antérieure, cela pourrait en valoir la peine puisque vous obtiendrez un écran plus grand, plusieurs nouveaux capteurs et une meilleure réactivité. Pour les possesseurs d'une Ultra de première génération, sérieusement, réfrénez vos ardeurs. Vous profiterez du nouveau cadran Modular Ultra avec watchOS 10, et 3 000 nits ne font pas une énorme différence face aux 2 000 nits de votre modèle.

Comme prévu, l' Apple Watch Series 9 conserve le design des générations précédentes mais. Ce nouveau SoC comptant 5,6 milliards de transistors ne devrait pas manquer de puissance avec 60% de transistors supplémentaires et une partie GPU 30% plus rapide, le tout épaulé parCette nouvelle puce offre une meilleure réactivité, notamment avec Siri en local (et non via le cloud).(UWB), permettant de localiser plus rapidement et plus précisément les appareils compatibles . L'écran OLED toujours allumé profite également(2 000 nits)pour une consultation nocturne moins agressive.Apple indique que la puissance de traitement offerte par( en touchant deux fois le pouce et l’index de la même main, du côté où vous portez la montre) afin de répondre à un appel ou pour arrêter ou lancer une fonction, comme un minuteur. La fonctionnalité, dont une version moins complète et précise était déjà proposée via l'onglet Accessibilité des Réglages, sera disponible dès le mois prochain.Autre nouveauté pour 2023, l'Apple Watch Series 9 sera également proposée en Rose, en sus des couleurs de l'année dernière. Apple met l'accent sur l'écologie avec un nouveau logo 100% neutre en carbone apposé sur la boite de l'Apple Watch Series 9 et davantage de matériaux recyclés pour les bracelets., tout en abandonnant le cuir pour tous ses appareils.L' Apple Watch Ultra 2 reprend les puces S9 et U2 des Apple Watch Series 9, la fonction Double Tab, Siri en local, et propose(contre 2 000 nits pour la première génération), une première sur une montre connectée. La nouvelle venue dispose d'un boitier en titane conçu avec du matériel reyclé, de façon plus marquée que l'an dernier, et étrenne un nouveau cadran Modulaire Ultra, taillé pour l'aventure.(contre 32 Go pour la première génération)Soyons honnêtes, les nouveautés ne sont pas nombreuses cette année et. Victoria Song de The Verge commence par expliquer la différence selon elle avec ce que permettent déjà les fonctions d'Accessibilité., comme Cherlynn Low d' Engadget , mais que l'intégration manque de granularité, avec des actions liées au geste qui ne pourront pas être personnalisées (c'est toutefois parfois le cas, comme pour la lecture de musique). Notons d'ailleurs queet que les journalistes ont reçu un second exemplaire de la montre doté d'un logiciel en bêta pour pouvoir l'essayer. Plusieurs d'entre eux indiquent, mais qu'une fois le coup de main pris, cela fonctionnait à tous les coups.ce qui peut causer quelques problèmes avec le mutitâche.Autre fonction qui n'est pas totalement intégrée au lancement,. L'idée semble convaincre les journalistes, mais il y a encore des ratés et il faudra attendre une mise à jour pour que davantage d'informations soient accessibles. L'utilisation de Siri en local peut également être intéressante, par exemple pour lancer un minuteur avec les mains prises lorsque vous n'avez pas de connexion. Si Siri doit aller chercher une information sur le net, cela ne fonctionnera évidemment pas en local.La puce U2 permet bien d'améliorer la localisation d'un iPhone, mais il faut pour cela un appareil compatible, et. Avec les anciens modèles, la montre permet de faire sonner l'iPhone, mais si vous disposez à la fois d'une Series 9 ou d'une Ultra 2 et d'un iPhone 15 ou 15 Pro,, vous indiquant la distance et la direction dans laquelle chercher votre smartphone. Cette interface sur la montre fonctionne uniquement avec les derniers iPhone, mais pas avec les AirTags.. Toutefois, selon Lexy Savvides de CNET , grande fan de la torche tout comme notre cher Didier,Du côté de la puce S9,(mais pourra devenir intéressante à l'avenir et au fil des mises à jour) et l'autonomie ne semble pas progresser cette année (les écrans plus lumineux consomment davantage).une fois que nous aurons pu passer suffisamment de temps avec ces nouvelles Apple Watch Series 9 et Ultra 2.