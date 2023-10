Un cœur en silicium pour cette montre connectée française

Un coeur en silicium

Success story et projet KickStarter

Fondée en 2003 avec pour objectif d’industrialiser les premières micromachines MEMS puis repérée par de grandes institutions et des industriels de renom, la start-up s’envole avec son nanodrone bio-inspiré Libellule, puis conçoit des technologies de rupture pour la motorisation des montres à quartz puis, au travers d’un partenariat avec la DGA, invente son système de monitoring de structures (ChronoMEMS). Elle remporte aussi de nombreuses distinctions : Micron d’Or au salon MICRONORA en 2004 et 2014, Prix Science & Défense en 2006, Trophée INPI de l’innovation en 2010, Prix de l’Ingénieur Général Chanson en 2014, Membre de BPIfrance Excellence depuis 2014, Talents de l’INPI en 2015, Victor de l’entreprise en 2016…

En effet,, qui lui confèrerait des propriétés techniques uniques sur le marché. Car, depuis 1936, toutes les montres fonctionnent avec un, inventé par Marius Lavet. Ce mécanisme n’a pour l’heure pas trouvé de remplaçant et l’ambition de SilMach est justement de tourner une nouvelle page de cette industrie.Dessiné par par Giorgio Galli, ce projet avant-gardiste -qui se veut en rupture totale en intégrant un cœur en silicium- est le fruit de. Cette montre se targue d'une précision exceptionnelle, au niveau de la fréquence et du contrôle du déplacement des aiguilles, avec la capacité de les déplacer pas-à-pas dans les deux sens (horaire et anti-horaire).Les heureux possesseurs pourront également compter sur: une animation de double balancier synchronisé des aiguilles, un mode de calibration manuelle des aiguilles ou encore un saut dans le temps avec un mode accéléré ou les heures deviennent minutes et les minutes ne sont plus que secondes.Un effet d’optique de mise en mouvement perpétuel des aiguilles est rendu possible grâce à une accélération de la fréquence de déplacement. Elle serait dotée d'unepour une montre équipée d'une pile classique (CR2320), qui dépasserait les 10 ans. Enfin, elle offre une étanchéité jusqu'à 50 mètres de profondeur (5ATM).Les 1088 exemplaires de la TheTimeChanger sont désormais, au prix de 1850€ pièce. Attention (on insiste) il s'agit d'un projet Kickstarter dont la réalisation / concrétisation dépend des utilisateurs. Pour chaque annonce, on vous invite donc à bien lire les petites lignes des projets qui sont proposés avant de cliquer et / ou de vous engager.